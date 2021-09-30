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Фундамент романо-британского храма реконструировали и открыли для посетителей

Общество

2000-летний романо-британский храм реконструировали в Великобритании. Археологи разобрали по кирпичу отлично сохранившуюся постройку.

Храм восстановили неподалеку от места раскопок.

«Здесь расположен реконструированный фундамент романо-британского храма, построенного 2000 лет назад. Первоначально его обнаружили в ходе раскопок. Здесь был небольшой промышленный римский городок. Хорошо сохранился и храм, и сам город. Это рассказало нам о наследии Ньюингтона», — заявила историк Сью Флиппинг.

Небольшой древний город нашли во время закладки фундамента нового здания. Застройщику пришлось приостановить все работы на 18 месяцев. За это время археологи собрали ценные артефакты. Раскопки помогли восстановить забытые фрагменты истории Ньюингтона и близлежащих территорий.

«Единственное, что мы сделали, это разобрали храм по кирпичику, по камушку, перенесли в другое место и отстроили заново. Если сюда бы вернулся римлянин, он бы подумал: «О, в каком отличном состоянии! Но только почему-то не на своем месте», — рассказал археолог Пол Уилкинсон.

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великобритания история архитектура римская империя
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