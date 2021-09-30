Звезда «Мистера Бина» Роуэн Аткинсон сыграет в фильме «Вилли Вонка»

Лондон, 30 сентября. Звезда сериала и кинокартин о мистере Бине Роуэн Аткинсон вошел в актерский состав фильма «Вилли Вонка», который станет приквелом ленты «Чарли и шоколадная фабрика».

Главную роль в новом фильме сыграет звезда «Дюны» Дени Вильнева Тимоти Шаламе. Именно он воплотит на экране молодого Вонку, который еще не стал владельцем шоколадной фабрики.

Помимо Аткинсона, в работе над приквелом к Шаламе присоединятся Салли Хокинс и Оливия Колман. Последняя известна многим зрителям по фильмам «Фаворитка», «Отец», а также по сериалу «Корона», в котором она сыграла Елизавету II. Как пишет The Hollywood Reporter, съемки картины «Вилли Вонка» уже стартовали в Лондоне.

Шаламе покажет в приквеле не только актерские навыки, но и умение петь и танцевать. Создатели ленты намерены включить в нее несколько музыкальных сцен.

Ранее в Сети появился тизер еще одного проекта с участием Шаламе — комедийной драмы «Не смотри наверх». В актерский состав ленты вошел и Леонардо ДиКаприо.