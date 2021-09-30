Температура ниже, чем должна быть: как теплоснабжающие компании экономят на потребителях

Рост тарифов ЖКХ — одна из наболевших тем для россиян. В 2021 году стоимость услуг ЖКХ уже подорожала на 4%. При этом Федеральная антимонопольная служба предупредила, что рост тарифов продолжится и в 2020 году. Чем обусловлены растущие суммы в платежках? Почему вливание огромных денег в систему ЖКХ не меняет ситуацию? Кто должен проверять управляющие компании на предмет неисполнения своих обязанностей и обмана жильцов? На эти и другие вопросы ответил председатель общественной организации «Региональный центр “ЖКХ Контроль” Ленинградской области» Сергей Худяев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Потребители не видят прозрачности в схеме формирования тарифов, им непонятно, почему стоимость услуг ЖКХ растет столь высокими темпами и куда уходят их деньги. Как рассказал Худяев, в начале отопительного периода все идет по стандартной схеме: создается комиссия, разрабатывается регламент работ, проводится подготовка. Но когда начинают давать тепло в домах, все компании, которые к этому причастны: и теплоснабжающие, и ресурсоснабжающие, и управляющие, — все начинают говорить, что «мы не успеваем, у нас не хватает ресурсов, людей, денег». С годами ситуация не меняется. Эксперт видит в этом системную проблему управления. Но шанс на то, что произойдут положительные изменения, есть.

«В июне генпрокуратура попросила свои подразделения по субъектам провести анализ того, что происходит на территориях, связанных с формированием тарифа и себестоимостью: кто утверждает такие цены и почему. Я надеюсь, что движение в сторону неконтролируемого роста цен в этой сфере получится остановить. Когда постоянно говорится, что в сфере ЖКХ недостаточно средств и нужно повышать тарифы, я бы сначала посмотрел, что происходит с эффективностью тех средств, которые уже сейчас накапливаются и оплачиваются», — сказал эксперт.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Но пока генпрокуратура и законодатели будут проверять и пытаться регулировать эту сферу, россиянам придется мириться с постоянным повышением тарифов. С одной стороны, хоть как-то снизить расходы на отопление могли бы помочь индивидуальные тепловые пункты (ИТП): сколько потребил тепла — столько и заплатил. Однако и они не всегда спасают жильцов от жадности со стороны теплоснабжающих организаций, сказал Худяев.

«У нас есть дома, оборудованные ИТП. Жильцы должны оплачивать услуги по факту потребления. Но надо сказать о тонком моменте. Ресурсники, чтобы все равно получить свою выгоду, играют на повышении и понижении температуры теплоносителя, ведь это деньги. В реальном выражении — это рубли, которые житель платит за как бы полученную температуру, а по факту — ресурсник подает эту температуру значительно ниже заявленной, тем самым он экономит», — пояснил эксперт.

Получается своего рода жульничество. И, как рассказал Худяев, и это не единственный способ получить с жильцов как можно больше денег. Бывают случаи, когда ИТП в доме установлен, но жители все равно платят по нормативам. При этом с них берутся еще и дополнительные деньги за обслуживание индивидуального теплового пункта, показатели с которого никто не берет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Худяева, удивительная история происходит и с новостройками. По логике, это дома с новыми коммуникациями, которым нужно лишь своевременное обслуживание, а не ремонт, построенные по новым нормативам, зачастую имеющие свою собственную котельную. Но размер платежей за услуги ЖКХ в них на одном уровне со старым фондом, в котором все время надо что-то чинить и латать.

Но есть и действительно добросовестные УК, которые работают на благо жильцов. Правда, очень часто и они, и сами потребители услуг становятся жертвами жульнических организаций. По подложным протоколам собрания жильцов они захватывают власть в многоквартирных домах и устанавливают свои правила и тарифы. Доказать, что протокол поддельный и никакого собрания жильцов о смене управляющей компании не было, очень сложно.

«Статья в уголовном кодексе, которая была как раз предусмотрена для таких случаев, не работает. Считается, что доказывать подделку протокола сложно, поэтому таких дел, когда на мошенников действительно находится управа, мало. Привлечь к ответственности виновных удается лишь в одном случае из десятков тысяч в год. Тут не защищены ни собственники, ни добросовестные УК. Государственной жилищной инспекции дана обязанность только хранить протоколы собраний собственников многоквартирных домов, но не проверять их подлинность», — пояснил ситуацию Худяев.

При этом новый протокол аннулирует решение предыдущего. Худяев считает, что несколько прояснить ситуацию помог бы «временной мораторий» на прием очередных протоколов, который должен устанавливаться после внесения последнего документа в Госжилнадзор. Но пока такая инициатива не нашла отклика среди законодателей.