Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед Путиным

Киев, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу заключенных, которые осуждены в России и Донбассе.

Украинский лидер попросил Эрдогана «замолвить слово» за заключенных перед президентом России Владимиром Путиным.

«Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя обращение Зеленского к турецкому президенту.

Владимир Зеленский также отдал Эрдогану список из почти 450 украинцев, которые осуждены в РФ и Донбассе, уточнил министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную проблематику.