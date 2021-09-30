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Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед Путиным

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 16:08
Политика
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед Путиным
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу заключенных, которые осуждены в России и Донбассе.

Украинский лидер попросил Эрдогана «замолвить слово» за заключенных перед президентом России Владимиром Путиным.

«Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя обращение Зеленского к турецкому президенту.

Владимир Зеленский также отдал Эрдогану список из почти 450 украинцев, которые осуждены в РФ и Донбассе, уточнил министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную проблематику.

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украина путин россия турция эрдоган зеленский
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