Берлин, 30 сентября. Немецкая рок-группа Scorpions, поющая на английском языке, представит новую пластинку в начале следующего года. Первый сингл с альбома выйдет уже в конце октября.

Пластинка под названием Rock Believer увидит свет 11 февраля 2022 года и станет 19-м студийным альбомом исполнителей хита Wind of Change. Музыканты вернулись в студию в родном Ганновере во время пандемии и приступили к студийной работе. По словам вокалиста коллектива Клауса Майне, во время записи пластинки Scorpions вспомнили об истоках.

«Мы записывали альбом вживую в одном помещении, как делали это в 1980-х годах», — отметил солист группы.

После выхода пластинки рок-музыканты отправятся в мировое турне в поддержку релиза, пишет Blabbermouth. Первый концерт они отыграют в конце марта в Лас-Вегасе. А уже 21 октября этого года Scorpions выпустят первый сингл с нового альбома под названием Peacemaker.

Ранее немецкое издание назвало песню Wind of Change причиной распада СССР. По мнению авторов статьи, запоминающаяся мелодия хита Scorpions плотно засела в головах советских граждан.