Зайцев: слова Блинкена о «срыве» совещания ОБСЕ являются попыткой исказить истину

Москва, 30 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытается исказить истинное положение дел. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Блинкен приписал российской стороне блокировку ежегодного заседания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Госсекретарь отметил, что совещание не состоялось якобы из-за соответствующего решения РФ.

В Министерстве иностранных дел государства прокомментировали выступление Блинкена. Дипломат Зайцев подчеркнул, что в российском ведомстве слова представителя Госдепа рассматривают как очередную попытку исказить действительность.