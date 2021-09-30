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Зайцев: слова Блинкена о «срыве» совещания ОБСЕ являются попыткой исказить истину
Политика
Зайцев: слова Блинкена о «срыве» совещания ОБСЕ являются попыткой исказить истину
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытается исказить истинное положение дел. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Блинкен приписал российской стороне блокировку ежегодного заседания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Госсекретарь отметил, что совещание не состоялось якобы из-за соответствующего решения РФ.

В Министерстве иностранных дел государства прокомментировали выступление Блинкена. Дипломат Зайцев подчеркнул, что в российском ведомстве слова представителя Госдепа рассматривают как очередную попытку исказить действительность.

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