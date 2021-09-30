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Россияне смогут приобрести обновленный Volkswagen Teramont за 3,8 млн рублей

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 15:43
Экономика
Россияне смогут приобрести обновленный Volkswagen Teramont за 3,8 млн рублей
volkswagen.ru

Москва, 30 сентября. Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на усовершенствованный кроссовер Teramont. На российском рынке он появится в четырех версиях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Стоимость новинки составит от 3,8 до 4,5 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. В РФ она будет доступна с двумя бензиновыми моторами — 220-сильным 2-литровым турбированный агрегатом и 249-сильным 3,6-литровым атмосферным V6. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

После рестайлинга у немецкого кроссовера Teramont изменились оптика, бампера и решетка радиатора. В салоне машины появились новый руль, обновленная цифровая панель приборов и модернизированная мультимедийная система. Кроме того, производитель доработал электронные ассистенты водителя.

Продажи автомобилей в Евросоюзе заметно упали на фоне нехватки электронных компонентов на производстве, сообщало ранее агентство Bloomberg.

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