Москва, 30 сентября. Поставки американской военной техники Молдавии негативно сказываются на приднестровском урегулировании, сообщил представитель МИД РФ Алексей Зайцев.

Урегулирование в Приднестровье значительно осложняется поставками военной техники Молдавии из Соединенных Штатов, обратил внимание заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его мнению, США и НАТО пытаются втянуть Молдавию в евроатлантические структуры, что отрицательно сказывается на доверии между Кишиневом и Тирасполем.

Некоторое время назад Россия и Молдавия договорились о совместной утилизации боеприпасов из Приднестровья. Москва и Кишинев уже договорились о взаимодействии по этому вопросу.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявил о готовности попросить Россию признать республику. По его словам, для этого необходимо наступление «определенного момента». К вопросу признания ПМР необходимо всесторонне подготовиться, подчеркнул Красносельский.