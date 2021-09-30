Полицейские в Калифорнии расстреляли женщину из-за бытового конфликта

Сакраменто, 30 сентября. Полиция города Делано, Калифорния, застрелила 32-летнюю женщину из-за ссоры с 8-летней девочкой.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, когда полицейские прибыли по вызову о криках, которые доносились из одного из домов. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что в доме происходит ссора между женщиной и девочкой.

По словам офицеров, они услышали, как женщина угрожает ребенку ножом и попытались уговорить ее бросить оружие. После того, как подозреваемая отказалась выполнить это требование, один из правоохранителей открыл по женщине огонь прямо через окно, сделав несколько выстрелов. После этого полицейские зашли в дом и попытались выполнить реанимационные мероприятия, однако женщина, которой оказалась 32-летняя Сандра Ортиз Барахас, скончалась на месте.

Ребенок был госпитализирован с места происшествия с ранениями, ее состояние оценивается как стабильное.

Полицейское управление Делано не предоставило информации о подробностях инцидента. Также нет информации об обстоятельствах ранения ребенка — были ли травмы нанесены убитой или явились следствием действий сотрудников полиции.

Родственники Сандры Барахас требуют от полиции предоставления всех сведений об обстоятельствах ее гибели, указывая на то, что сотрудники полиции Делано, не носят нагрудных камер.

«Я считаю, что семья имеет право знать о том, что произошло», — сказал после случившегося Хосе Сальмерон, шурин застреленной женщины.

По его словам, девочка является дочерью партнера Сандры, а сама женщина страдала от шизофрении.

Федеральное агентство новостей /

Сальмерон обвинил полицейских в непрофессионализме и заявил, что офицеры могли предотвратить смерть Сандры.

«Я читаю эти отчеты, в которых говорится, что в нее стреляли несколько раз. Несколько раз? Вам действительно нужно делать несколько выстрелов, чтобы уложить девушку? Дайте нам какое-нибудь объяснение», — говорит он.

Также семья разгневана тем, что полицейское управление Делано не удосужилось известить родственников о гибели Сандры. По их словам, известие о ее смерти они получили от офиса коронера.

В настоящее время семья собирает средства на похороны.

По данным сервиса Police Killing Tracker Bot, с начала 2021 года от рук полиции в США погибло по меньшей мере 654 человека. Чрезмерно жестокие действия американской полиции регулярно попадают в поле зрения прессы и правозащитных организаций. Среди них и Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями, сотрудники которого занимаются оказанием помощи семьям жертв полицейского произвола.