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Индийские военнослужащие примут участие в учениях Pabbi anti terror – 2021 в Пакистане

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 15:39
Армия
Индийские военнослужащие примут участие в учениях Pabbi anti terror – 2021 в Пакистане
wikipedia.org  /  United States Army / Public Domain

Нью-Дели, 30 сентября. Армия Индии намерена направить в Пакистан группу из трех человек для участия в антитеррористических маневрах стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Индийские военные впервые будут задействованы в учениях на территории Пакистана. Об этом информирует газета The Times of India, ссылаясь на источники.

Нью-Дели отмечает, что участие Индии в маневрах стран ШОС в Пакистане свидетельствует о большом значении, которое она придает роли этой организации в обеспечении безопасности в Центральной Азии, особенно на фоне последних громких событий в Афганистане.

Примечательно, что многонациональные антитеррористические учения Pabbi anti terror — 2021 будут проходить в районе города Пабби, который находится в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее сообщалось, что подразделения армий России и Пакистана на совместных учениях «Дружба-2021» в Краснодарском крае отработали тактику использования боевых робототехнических комплексов «Уран-6».

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