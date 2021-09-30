Индийские военнослужащие примут участие в учениях Pabbi anti terror – 2021 в Пакистане

Нью-Дели, 30 сентября. Армия Индии намерена направить в Пакистан группу из трех человек для участия в антитеррористических маневрах стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Индийские военные впервые будут задействованы в учениях на территории Пакистана. Об этом информирует газета The Times of India, ссылаясь на источники.

Нью-Дели отмечает, что участие Индии в маневрах стран ШОС в Пакистане свидетельствует о большом значении, которое она придает роли этой организации в обеспечении безопасности в Центральной Азии, особенно на фоне последних громких событий в Афганистане.

Примечательно, что многонациональные антитеррористические учения Pabbi anti terror — 2021 будут проходить в районе города Пабби, который находится в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее сообщалось, что подразделения армий России и Пакистана на совместных учениях «Дружба-2021» в Краснодарском крае отработали тактику использования боевых робототехнических комплексов «Уран-6».