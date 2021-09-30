Украинских читателей ИноСМИ возмутила возможная отмена безвизового режима с Евросоюзом

Киев, 30 сентября. Граждане Украины в Сети высказались о планах Евросоюза отменить безвизовый режим для страны. Комментаторы усомнились в реализации этой инициативы.

Некоторые страны Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, Грузии и Молдавии. Причиной является недобросовестное использование такой возможности.

Слухи вызвали бурное обсуждение в Сети. Украинских читателей издания «ИноСМИ» разочаровала позиция Брюсселя. По их мнению, безвизовый режим был главным достижением Майдана. Если Украины этого лишится, то государственный переворот в 2014 году не имел смысла.

«Если это все-таки произойдет, то очень много будет вопросов к тем людям, которые громче всех орали, что Европа нам всегда и во всем поможет и никогда не бросит Украину», — написал один из пользователей Сети.

«За что? Мы ведь идем в Европу! Неужели получается, что зря семь лет назад страну разрушили?» — задал неудобный вопрос другой комментатор.

«Последний плюс от прыжков на Майдане забирают. Хотя еще остается мантра: "Весь мир с нами!" И больше ничего... Впереди неизвестность и тоска. За что скакал наш украинский люд, хотелось бы знать?» — возмутился украинец.

Некоторые граждане усомнились в реализации этой инициативы. Комментаторы уверены, что Евросоюз подобными действиями только пугает Украину. По их мнению, Брюссель не отменит безвизовый режим, поскольку нуждается в дешевой рабочей силе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Киев реально оценить шансы вступления страны в Евросоюз. По его словам, власти пока не имеют четкого понимая по этому вопросу.