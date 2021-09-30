Нигер попросил Ливию помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией

Ниамей, 30 сентября. Глава Нигера Мохамед Базум попросил Ливию о помощи для поддержки страны в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

Согласно сообщению администрации президента, призыв прозвучал накануне во время встречи Базума с премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой.

Нигерский лидер указал своему собеседнику на феномен терроризма и отсутствие безопасности, от которого страдает весь регион.

«Мы собираемся заняться этим вопросом, чтобы развивать сотрудничество, которое могло бы помочь объединить наши силы и вместе противостоять этому бедствию», — заявил президент.

По его словам, Триполи и Ниамей столкнулись с общей для региона проблемой нелегальной миграции. Политик указал, что государства могут объединить усилия в борьбе с этим явлением.

«Несмотря на свои трудности, Ливия остается страной, которая может значительно помочь Нигеру», — подтвердил Базум.

Западноафриканское государство с 2013 года подвергается террористическим атакам со стороны организации «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) и группировок, действующих на севере Мали. Оно также служит транзитным пунктом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

В начале сентября Ниамей посетил заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни. Стороны договорились о мерах по борьбе с экстремизмом и потоком беженцев. Они коснулись активации четырехстороннего соглашения по обеспечению безопасности границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.