Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 16:16
16:12
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
16:10
Армия
Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29
16:04
Весь мир
Полицейские в Калифорнии расстреляли женщину из-за бытового конфликта
16:00
Происшествия
СК в Ленобласти проводит проверку по факту гибели мужчины после разрыва снаряда времен ВОВ
15:59
Экономика
Риелторы назвали московские районы с самым доступным жильем бизнес-класса
15:54
Общество
МВД Дагестана призвало ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
15:50
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Тюмени
15:50
Общество
Звезда «Мистера Бина» Роуэн Аткинсон сыграет в фильме «Вилли Вонка»
15:50
Общество
Международный авиационно-космический фестиваль стартовал в Китае
15:49
Политика
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед Путиным
Все новости

Нигер попросил Ливию помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией
Весь мир
Нигер попросил Ливию помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией
facebook.com  /  Mohamed Bazoum

Ниамей, 30 сентября. Глава Нигера Мохамед Базум попросил Ливию о помощи для поддержки страны в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

Согласно сообщению администрации президента, призыв прозвучал накануне во время встречи Базума с премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой.

Нигерский лидер указал своему собеседнику на феномен терроризма и отсутствие безопасности, от которого страдает весь регион.

«Мы собираемся заняться этим вопросом, чтобы развивать сотрудничество, которое могло бы помочь объединить наши силы и вместе противостоять этому бедствию», — заявил президент.

По его словам, Триполи и Ниамей столкнулись с общей для региона проблемой нелегальной миграции. Политик указал, что государства могут объединить усилия в борьбе с этим явлением.

«Несмотря на свои трудности, Ливия остается страной, которая может значительно помочь Нигеру», — подтвердил Базум.

Западноафриканское государство с 2013 года подвергается террористическим атакам со стороны организации «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) и группировок, действующих на севере Мали. Оно также служит транзитным пунктом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

В начале сентября Ниамей посетил заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни. Стороны договорились о мерах по борьбе с экстремизмом и потоком беженцев. Они коснулись активации четырехстороннего соглашения по обеспечению безопасности границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Нигер попросил Ливию помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией
ливия нигер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru