МИД России анонсировал встречу Лаврова с министром иностранных дел Египта Шукри

Москва, 30 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с коллегой из Египта Самехом Шукри. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Министр иностранных дел Египта посетит Москву с рабочим визитом с 3 по 5 октября, рассказал Зайцев. По его словам, Лавров планирует провести встречу с иностранным коллегой 4 октября.

Ранее Сергей Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН. В ходе мероприятия он заявил, что ведущие сверхдержавы не имеют согласия по принципу мироустройства. По этой причине Организация Объединенных Наций очень востребована. По его словам, очередная сессия является показателем того, что государства желают восстановить нормальное общение.