Клинцевич объяснил, почему опасения США об укреплении «Аль-Каиды» в Афганистане верны

Соединенные Штаты сделали все, чтобы боевики экстремистских течений укрепились в Афганистане. Таким предположением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерала Марка Милли о том, что группировки «Аль-Каида»1 (организация является террористической и запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (организация является террористической и запрещена в РФ) могут укрепиться в Афганистане уже в течение ближайших шести месяцев.

«Сегодня представители Пентагона, принимая нас за идиотов, начинают говорить: “Не исключено, что укрепится”. Там делается все, чтобы укрепилось. Сейчас осталось только координировать эту деятельность, определить степень финансирования и стимулировать с точки зрения организации многих процессов», — сказал политик.

Франц Клинцевич также добавил, что для него подобные сообщения вовсе не становятся неожиданностью.

«С самого начала, когда стартовал проект по смене стратегии в Афганистане с передачей проведения специальных мероприятий и операций от министерства обороны спецслужбам, я абсолютно четко раскрыл и показал, что на протяжении последних трех лет американские спецслужбы при поддержке министерства обороны перевезли из Сирии командиров и боевиков», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он отметил, насколько непростая обстановка сейчас в регионе.

«Сегодня на территории Афганистана остались захвативший власть “Талибан1” (организация является террористической и запрещена на территории России. — Прим. ФАН), представители “Аль-Каиды” в лице своих полевых командиров, их бандформирования и вновь сформированная достаточно большая армия “Исламского государства”, — подытожил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, что, по его мнению, США хотят сделать из Афганистана «пороховую бочку». По его словам, на это указывает то, что после вывода войск американцы оставили там вооружения на сумму порядка 85 миллиардов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.