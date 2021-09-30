Кулеба: Украина продолжит диалог с Венгрией, несмотря на газовую сделку с Россией

Киев, 30 сентября. Официальный Киев намерен и дальше выстраивать дружеские отношения с Будапештом, несмотря на газовый контракт между Венгрией и «Газпромом», заявили в МИД Украины.

Перспективы диалога двух стран осветил в ходе брифинга глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба. По словам киевского чиновника, у стран еще остается множество нерешенных вопросов, как, например, положение этнических меньшинств. Газовая сделка — это удар по интересам Украины, и на удары будет следовать соответствующий ответ, но в целом отношения Киева и Будапешта должны оставаться дружескими, заверил дипломат.

«Мы за позитив, конструктив, но с полным уважением к позициям Украины, и мы готовы уважать позиции других стран», — подчеркнул Кулеба.

Контракт на поставки голубого топлива между Венгрией и Россией заключен до 2036 года. Часть транзита будет осуществляться через Сербию, часть — через Австрию. Официальный Киев поспешил объявить новую сделку «вмешательством во внутренние дела Украины». Корреспондент Федерального агентства новостей спросил киевских экспертов о возможных последствиях соглашения между Москвой и Будапештом.