Читатели The Independent назвали запоздалыми испытания гиперзвукового оружия в США

Лондон, 30 сентября. Хвастливые заявления Пентагона об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты возмутили читателей британского издания The Independent.

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. По данным ведомства, скорость полета новой ракеты достигла 6,2 тысячи километров в час.

Британское издание The Independent посвятило статью ракетному пуску в США. Однако успехи Пентагона не впечатлили британских читателей, которые раскритиковали действия американской стороны, а также призвали начать работу над «более продвинутым» оружием.

«Я надеюсь, что эта ракета окажется одним из таких средств ведения гиперзвуковой войны нового поколения, которые не будут убивать людей, а будут лишь оставлять у них безошибочное ощущение поражения», — пишет читатель портала.

Кроме того, читатели напомнили о мирных жителях и сотрудниках гуманитарных организаций, которые регулярно становятся жертвами американских бомбардировок в других странах.

«Как будто Соединенным Штатам действительно необходимо увеличить скорость, с которой они способны нести безграничные разрушения и смерть на нашей планете», — возмутился один из пользователей.

«У сотрудников гуманитарных организаций и невинных мирных граждан появилась еще одна причина для страха», — подчеркнул другой.

При этом один из читателей выразил уверенность, что испытанная в США гиперзвуковая ракета уже давно стоит на вооружении российской армии.

«То есть, американцы просто догоняют другие страны», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В Пхеньяне отметили, что испытания представляют серьезную важность для развития северокорейской оборонной системы. При этом северокорейские власти не стали раскрывать характеристики новой ракеты.