Пенсионеры, семьи с детьми и покупатели жилья в новостройках получат компенсации

Москва, 30 сентября. Процедура получения компенсации за ремонт стала проще: теперь можно вернуть часть средств в качестве налогового вычета за отделку квартиры в новостройке, а также могут получить компенсации пенсионеры и семьи с детьми.

Покупатели квартир в новостройках, которые хотят получить компенсацию за ремонт, могут оформить налоговый вычет. При этом нужно учесть несколько нюансов. Как рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко, налоговый резидент РФ имеет право воспользоваться имущественным вычетом. Он получит компенсацию на часть затрат на покупку квартиры, доли в ней либо прав на квартиру, доли в строящемся доме, а также расходов на отделку квартиры. Это предусмотрено в Налоговом кодексе РФ.

«Учитываются расходы на приобретение отделочных материалов, на саму работу, а также на разработку проектной и сметной документации, — уточнила Србуи Иващенко в беседе с «Лайфом».

В Минфине разъясняли правила получения вычета. Это возможно, если квартира находится в новостройке и была куплена напрямую у застройщика. В договоре должно быть указано, что квартира продана без отделки. Если отделку делает застройщик, то в договоре необходимо разделить стоимость квартиры и стоимость отделки. Если отделка выполнена частично, нужно расписать, какие работы входят в стоимость, а какие — нет.

«Важно учитывать формулировки в договоре. Если написано, что квартира продается без ремонта, то в выплатах могут отказать. Если же будет указано, что квартира без отделки, то вычет сделают», — пояснила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал, что вернуть можно 13% от суммы расходов. Размер выплат будет не безграничен. Для имущественного вычета на отделку квартиры отдельного лимита нет. Зато эти расходы включаются в общий лимит по имущественному вычету при покупке жилья, а это 2 млн рублей. Таким образом, на руки можно будет получить максимум 260 тыс. рублей.

Льготник может подать заявление на ремонт: 70% затрат оплатят власти, но их расходы не могут превышать 100 тыс. рублей, 30% оплачивает сам человек. Право на такую помощь имеют определенные категории пенсионеров, ветераны и инвалиды.

«Существуют еще и федеральные субсидии на ремонт частных домовладений. Их можно получить один раз в десять лет. Такие субсидии полагаются членам семей силовиков, погибших при исполнении или находящихся в отставке после 20 лет выслуги. Есть и региональные субсидии на ремонт. Они чаще всего распространяются на ветеранов ВОВ и представляют собой единовременную выплату», — рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В регионах малоимущие одинокие пенсионеры могут получить необходимые вещи и бытовую технику — телевизор, холодильник, стиральную машину на бесплатной основе. Бывают и акции в регионах, когда семьям с детьми предоставляют бесплатные стройматериалы. Условия получения этих льгот могут отличаться.

Ранее сообщалась, что самозанятые в Подмосковье могут оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов.