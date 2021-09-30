Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 19:19
19:19
Происшествия
Таджикский блогер извинился за непристойное фото с храмом в Москве
19:18
Шоу-бизнес
Актриса Анна Михалкова собирает янтарь на берегу Балтийского моря у Калининграда
19:16
Общество
Уникальный летающий автомобиль продемонстрировали на выставке в Китае
19:08
Общество
Температура ниже, чем должна быть: как теплоснабжающие компании экономят на потребителях
19:08
Общество
Глава Дагестана: в регионе пока не созданы места для полноценного отдыха туристов
19:05
Шоу-бизнес
«Завидуйте молча»: Садальского обругали за идею присвоить Михалкову звание «Мать-героиня»
19:04
Весь мир
МИД Ливии указал на важность четырехстороннего соглашения о защите границ
19:01
Армия
NI: особенности российского «Циркона» стали неприятным сюрпризом для США
18:59
Политика
Последний генерал-губернатор Барбадоса Мейсон станет первым президентом республики
18:59
Шоу-бизнес
Цискаридзе сравнил травлю Волочковой в Большом театре с поездом
Все новости

Пенсионеры, семьи с детьми и покупатели жилья в новостройках получат компенсации
Общество
Пенсионеры, семьи с детьми и покупатели жилья в новостройках получат компенсации
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Москва, 30 сентября. Процедура получения компенсации за ремонт стала проще: теперь можно вернуть часть средств в качестве налогового вычета за отделку квартиры в новостройке, а также могут получить компенсации пенсионеры и семьи с детьми.

Покупатели квартир в новостройках, которые хотят получить компенсацию за ремонт, могут оформить налоговый вычет. При этом нужно учесть несколько нюансов. Как рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко, налоговый резидент РФ имеет право воспользоваться имущественным вычетом. Он получит компенсацию на часть затрат на покупку квартиры, доли в ней либо прав на квартиру, доли в строящемся доме, а также расходов на отделку квартиры. Это предусмотрено в Налоговом кодексе РФ.

«Учитываются расходы на приобретение отделочных материалов, на саму работу, а также на разработку проектной и сметной документации, — уточнила Србуи Иващенко в беседе с «Лайфом».

В Минфине разъясняли правила получения вычета. Это возможно, если квартира находится в новостройке и была куплена напрямую у застройщика. В договоре должно быть указано, что квартира продана без отделки. Если отделку делает застройщик, то в договоре необходимо разделить стоимость квартиры и стоимость отделки. Если отделка выполнена частично, нужно расписать, какие работы входят в стоимость, а какие — нет.

«Важно учитывать формулировки в договоре. Если написано, что квартира продается без ремонта, то в выплатах могут отказать. Если же будет указано, что квартира без отделки, то вычет сделают», — пояснила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал, что вернуть можно 13% от суммы расходов. Размер выплат будет не безграничен. Для имущественного вычета на отделку квартиры отдельного лимита нет. Зато эти расходы включаются в общий лимит по имущественному вычету при покупке жилья, а это 2 млн рублей. Таким образом, на руки можно будет получить максимум 260 тыс. рублей.

Льготник может подать заявление на ремонт: 70% затрат оплатят власти, но их расходы не могут превышать 100 тыс. рублей, 30% оплачивает сам человек. Право на такую помощь имеют определенные категории пенсионеров, ветераны и инвалиды.

«Существуют еще и федеральные субсидии на ремонт частных домовладений. Их можно получить один раз в десять лет. Такие субсидии полагаются членам семей силовиков, погибших при исполнении или находящихся в отставке после 20 лет выслуги. Есть и региональные субсидии на ремонт. Они чаще всего распространяются на ветеранов ВОВ и представляют собой единовременную выплату», — рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В регионах малоимущие одинокие пенсионеры могут получить необходимые вещи и бытовую технику — телевизор, холодильник, стиральную машину на бесплатной основе. Бывают и акции в регионах, когда семьям с детьми предоставляют бесплатные стройматериалы. Условия получения этих льгот могут отличаться.

Ранее сообщалась, что самозанятые в Подмосковье могут оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пенсионеры, семьи с детьми и покупатели жилья в новостройках получат компенсации
налоги льготы налоговый вычет доплата за ремонт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru