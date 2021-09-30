Международный авиационно-космический фестиваль стартовал в Китае

13-ый Международный авиационно-космический фестиваль проводится с 1996 года. Церемония открытия запомнилась зрителям поистине грандиозным зрелищем: десятки истребителей окрасили небо Китая во все цвета радуги.

«После вспышки COVID-19 13-я Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка была отложена. А сейчас правительство наконец разрешило ее провести. Масштаб и уровень мероприятия не уменьшился. Здесь всесторонне продемонстрируют высокотехнологичные новинки в области военно-морского флота, армии, авиации и электротехники. Кроме того, будет представлена группа новейших авиационных продуктов и технологий передового уровня. Летчики исполнят фигуры высшего пилотажа, а военная техника пройдет парадом на земле. Это будет грандиозное событие», — рассказывает организатор Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставки Сун Цзифэн.

Экспозиция военной и гражданской авиатехники, космической техники и оборудования стала основным местом притяжения на фестивале. Здесь представлен китайский истребитель-невидимку J-20 пятого поколения. На фестивале продемонстрируют первый китайский спутник зондирования Солнца, а также модели пилотируемых ракет-носителей нового поколения.

По словам организаторов, эти изобретения перевернут представление о современных космических путешествиях.