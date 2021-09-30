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Два футболиста «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 15:38
Спорт
Два футболиста «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Санкт-Петербург, 30 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что два игрока «Зенита» попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов.

Защитники петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос вошли в команду недели Лиги чемпионов по результатам в фэнтези-футбол. Соответствующая информация была опубликована в микроблоге УЕФА в Twitter.

Накануне петербургский «Зенит» с разгромным счетом 4:0 победил шведский «Мальме». Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 проходила на стадионе «Газпром Арена». Забитыми мячами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. После двух туров «Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H.

Ранее стало известно, что после победы «Зенита» Россия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент РФ занимает десятое место в рейтинге.

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Зенит лига чемпионов ракицкий команда недели дуглас сантос
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