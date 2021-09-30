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War on the Rocks: США должны навязать НАТО главную роль в противостоянии с Россией
Армия
War on the Rocks: США должны навязать НАТО главную роль в противостоянии с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 сентября. США должны вынудить союзников по НАТО нести большую часть бремени в противостоянии с Россией. К такому выводу пришли аналитики американского издания War on the Rocks.

По их словам, Россия и Китай стали серьезными конкурентами для США. При этом Москва и Пекин укрепляют двустороннее сотрудничество в противовес Вашингтону, что является настоящим «американским кошмаром», передает «ПолитРоссия».

«В этом году разведывательное сообщество США выразило озабоченность по поводу растущего стратегического сотрудничества России с Китаем. Поэтому сомнительным кажется любое предположение о том, что Вашингтон будет противостоять лишь одному влиятельному противнику», — говорится в публикации.

Эксперты предполагают, что Вашингтону необходимо укрепить передовую боевую мощь НАТО в странах Балтии и Черноморского региона. Кроме того, США должны заставить союзников по Североатлантическому альянсу нести большую часть бремени в противостоянии с Россией. Чтобы получить сильных партнеров, необходимо увеличить объемы экспорта вооружений и чаще проводить совместные учения. Кроме того, американской стороне следует расширять свое военное присутствие за рубежом.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США планируют создать оперативную группу эскадренных миноносцев. При этом главной целью соединения станет противостояние подводному флоту России в пределах Атлантики.

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