Спикер Рады Дмитрий Разумков заподозрил «Слуг народа» в тайном заседании по его отставке

Киев, 30 сентября. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предположил, что партия «Слуга народа» устроила тайное заседание по вопросу его отставки.

Разумков подозревает депутатов в том, что на тайном совещании они приняли решение о сборе подписей за отставку спикера Верховной рады.

«Я пытался создать баланс в парламенте, свои ценности менять не буду», — сказал Дмитрий Разумков, комментируя инициативу о его отставке.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки Разумкова. Также может быть рассмотрен вопрос увольнения некоторых членов правительства.