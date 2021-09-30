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Спикер Рады Дмитрий Разумков заподозрил «Слуг народа» в тайном заседании по его отставке

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 15:18
Политика
Спикер Рады Дмитрий Разумков заподозрил «Слуг народа» в тайном заседании по его отставке
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 30 сентября. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предположил, что партия «Слуга народа» устроила тайное заседание по вопросу его отставки.

Разумков подозревает депутатов в том, что на тайном совещании они приняли решение о сборе подписей за отставку спикера Верховной рады.

«Я пытался создать баланс в парламенте, свои ценности менять не буду», — сказал Дмитрий Разумков, комментируя инициативу о его отставке.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки Разумкова. Также может быть рассмотрен вопрос увольнения некоторых членов правительства.

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Все новости / Политика / Спикер Рады Дмитрий Разумков заподозрил «Слуг народа» в тайном заседании по его отставке
украина верховная рада разумков
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