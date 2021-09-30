Мигранты-нелегалы переплыли Урал и попали в руки российских пограничников

Оренбург, 30 сентября. В июле четверо граждан Узбекистана в обход установленных пунктов пропуска попытались незаконно пересечь российско-казахстанскую госграницу, так как въезд на территорию страны по различным основаниям им не был разрешен.

Как сообщает Orenday, на лодке они переплыли реку Урал в Ташлинском районе, по центру которой как раз и проходит государственная граница России с Казахстаном. Мигранты незаконно пересекли госграницу, но на российской территории были задержаны пограничниками.

Сотрудники пограничного управления вместе с полицейскими задержали двоих организаторов этого действа, которые оказались неоднократно судимыми жителями приграничного села Илек 1985 и 1994 годов рождения. Они за денежное вознаграждение переправляли иностранцев на лодке через Урал.

Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Оренбургской области уже утвердил по этому уголовному делу обвинительное заключение. В настоящее время дело направлено на рассмотрение в Ташлинский райсуд. Нелегалам грозит до шести лет лишения свободы.

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