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Мигранты-нелегалы переплыли Урал и попали в руки российских пограничников
Происшествия
Мигранты-нелегалы переплыли Урал и попали в руки российских пограничников
Из личного архива Кирилла Фронюка  / 

Оренбург, 30 сентября. В июле четверо граждан Узбекистана в обход установленных пунктов пропуска попытались незаконно пересечь российско-казахстанскую госграницу, так как въезд на территорию страны по различным основаниям им не был разрешен.

Как сообщает Orenday, на лодке они переплыли реку Урал в Ташлинском районе, по центру которой как раз и проходит государственная граница России с Казахстаном. Мигранты незаконно пересекли госграницу, но на российской территории были задержаны пограничниками.

Сотрудники пограничного управления вместе с полицейскими задержали двоих организаторов этого действа, которые оказались неоднократно судимыми жителями приграничного села Илек 1985 и 1994 годов рождения. Они за денежное вознаграждение переправляли иностранцев на лодке через Урал.

Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Оренбургской области уже утвердил по этому уголовному делу обвинительное заключение. В настоящее время дело направлено на рассмотрение в Ташлинский райсуд. Нелегалам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о том, как таксист-нелегал умышленно сбил сотрудника комитета по транспорту в Петербурге. Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). 

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