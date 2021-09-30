Эксперт Глушков: похолодание стало причиной роста цен на помидоры

Москва, 30 сентября. Холодная погода в сентябре стала важным фактором повышения стоимости помидоров. Так считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Рост издержек в сентябре, который оказался достаточно холодным сравнению с прошлогодним, заставил производителей поднять цены на овощи.

«В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами», — цитирует Глушкова ТАСС.

Специалист подчеркнул, что производство помидоров и огурцов выросло на 18% и 2% соответственно. По его словам, увеличение объема выпускаемой продукции частично компенсирует подорожание продукции.

Россельхознадзор ранее обнаружил на импортируемых из Турции фруктах и помидорах нашли опасные для здоровья вирусы. Ведомство выразило обеспокоенность результатами мониторинга.

Тем временем торговые сети начали получать уведомления о подорожании минтая на 10%. Это связано с повышением стоимости перевозки в морозильных вагонах при отгрузке с Дальнего Востока, пишет «ФедералПресс».