Минобороны Китая призвало страны AUKUS не сотрудничать по атомным подлодкам

Пекин, 30 сентября. Китая рекомендует странам AUKUS отказаться от совместного создания атомных подлодок, заявил представитель китайского минобороны У Цянь.

США, Великобритании и Австралии следует отказаться от мышления времен холодной войны, заявил У Цянь в ходе брифинга. Решение сотрудничать по атомным подлодкам является ошибочным, подчеркнул представитель военного ведомства.

Некоторое время назад группа военных из КНР провела переговоры с коллегами из США, передает агентство Associated Press. Стороны обменялись мнениями по отношениям между Вашингтоном и Пекином, и обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес, рассказал У Цянь. Однако Соединенные Штаты проявляют попытки сдерживания Китая, добавил он.

Глава МИД Китая Ван И ранее назвал альянс AUKUS угрозой стратегической стабильности. Появление такого объединения может в итоге спровоцировать новый виток гонки вооружений, предупредил он. Действия Канберры нарушают баланс сил в регионе, подчеркнул китайский дипломат.