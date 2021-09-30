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Минобороны Китая призвало страны AUKUS не сотрудничать по атомным подлодкам

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 15:08
Армия
Минобороны Китая призвало страны AUKUS не сотрудничать по атомным подлодкам
wikipedia.org  /  LA(Phot) Stu Hill/MOD / OGL v1.0

Пекин, 30 сентября. Китая рекомендует странам AUKUS отказаться от совместного создания атомных подлодок, заявил представитель китайского минобороны У Цянь.

США, Великобритании и Австралии следует отказаться от мышления времен холодной войны, заявил У Цянь в ходе брифинга. Решение сотрудничать по атомным подлодкам является ошибочным, подчеркнул представитель военного ведомства.

Некоторое время назад группа военных из КНР провела переговоры с коллегами из США, передает агентство Associated Press. Стороны обменялись мнениями по отношениям между Вашингтоном и Пекином, и обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес, рассказал У Цянь. Однако Соединенные Штаты проявляют попытки сдерживания Китая, добавил он.

Глава МИД Китая Ван И ранее назвал альянс AUKUS угрозой стратегической стабильности. Появление такого объединения может в итоге спровоцировать новый виток гонки вооружений, предупредил он. Действия Канберры нарушают баланс сил в регионе, подчеркнул китайский дипломат.

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