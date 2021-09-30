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Генсек правительства Японии Като: КНДР нарушила резолюции ООН при запуске ракеты «Хвасон-8»
Армия
Генсек правительства Японии Като: КНДР нарушила резолюции ООН при запуске ракеты «Хвасон-8»
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 30 сентября. Япония уверена в использовании армией КНДР «баллистических технологий» при испытательном запуске новой ракеты «Хвасон-8», сообщил генсек правительства страны Кацунобу Като.

Таким образом Токио полагает, что Пхеньян допустил нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, отметил Като.

«При пусках использовались технологии баллистических ракет, что противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН. В связи с этим через посольство в Пекине северокорейской стороне был направлен решительный протест», — заявил генеральный секретарь японского кабинета министров.

Кроме того, Като сообщил о трехсторонних телефонных переговорах официальных представителей Японии, США и Южной Кореи, на которых обсуждалась региональная ситуация после новых ракетных испытаний КНДР.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, как Пхеньяну удалось в сжатые сроки разработать ракету «Хвасон-8» с гиперзвуковой скоростью полета.

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