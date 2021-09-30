Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл заявил о готовности сыграть антагониста Джеймса Бонда

Лос-Анджелес, 30 сентября. Звезда сериала «Ведьмак» и фильма «Человек из стали» Генри Кавилл признался, что хотел бы воплотить на экране злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Актер обсудил знаменитую кинофраншизу об агенте 007 на шоу The Movie Dweeb. Во время интервью у Кавилла уточнили, готов ли он перевоплотиться в антагониста в очередной части бондианы. Артист ответил, что с радостью обговорил бы участие в фильмах с продюсерами фильмов о Бонде Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном.

«И мне было бы очень интересно всерьез рассмотреть [роль злодея]», — отметил актер.

Примечательно, что в свое время Кавиллу могла достаться роль агента 007 в ленте «Казино «Рояль»», однако его обошел Дэниэл Крэйг. Фильм «Не время умирать», который выйдет в российский прокат 7 октября, станет последней частью с Бондом в исполнении этого актера.

Брокколи и Уилсон отмечали, что не планируют искать замену Крэйгу до 2022 года. При этом Пирс Броснан, тоже игравший Бонда, уже назвал актеров, имеющих шанс стать новым агентом 007.