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Украинские профсоюзы выходят на большую акцию протеста
Общество
Украинские профсоюзы выходят на большую акцию протеста
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Во Всемирный день действий за достойный труд 7 октября в киевской акции протеста трудящихся ожидается участие около 20 тыс. человек.

«Мы провели президиум Федерации профсоюзов Украины, на котором приняли решение о массовой протестной акции 7 октября. Будет два митинга: один — у Верховной рады, один — у кабмина. Пойдем демонстрацией от нашего Дома профсоюзов», — об этом газете «Солидарность» сообщил пресс-секретарь Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Юрий Работа.

Участники акции потребуют не принимать новые законопроекты, ухудшающие положение работников и профсоюзов. Напомним, за последние дни Радой в первом чтении было принято пять антипрофсоюзных законов по ускоренной процедуре: №5388, 5266, 5161, 3115, 2743. Они направлены на упрощение увольнений.

К примеру, законопроект №5388 исключает необходимость согласовывать увольнение работника с профорганизацией. В основу этих законопроектов положен разработанный ранее проект закона «О труде», который был жестко раскритикован профсоюзами Украины и мира.

«Мы неоднократно предупреждали власть, что полная либерализация трудовых отношений категорически не воспринимается трудящимися и обязательно приведет к массовым трудовым конфликтам, — сказал председатель ФПУ Григорий Осовой. — Поэтому мы направили письма руководству Верховной рады Украины и народным депутатам, предостерегая их от ошибочных решений, в частности от принятия законопроектов, следствием которых станет дестабилизация трудовых коллективов, уличные протесты и забастовки».

Как говорится в обращении президиума Закарпатского областного совета профсоюзов, предложенные законопроекты №5371 и № 5388 создают возможности для эксплуатации наемных работников на Украине и полного и бесконтрольного диктата работодателей, которые имеют больше возможностей и влияния в трудовых отношениях. Реализация вышеупомянутых законодательных инициатив может привести к массовым нарушениям прав наемных работников.

Также за счет голосов провластного большинства Радой принят за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно эффективности использования средств социального страхования», который фактически национализирует профсоюзное имущество.

Ранее ФАН сообщал, что Верховный суд Испании признал право проституток на организацию своих профсоюзов. Речь шла о тех «труженицах секс-индустрии», которые работают индивидуальным образом.

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