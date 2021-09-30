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Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
Политика
Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 30 сентября. Коллективный Запад действительно переживает кризис демократии, и это во многом вина глав государств — их трудно назвать «видными личностями», заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Панина объяснила слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о «кризисе лидерства» на мировой арене. По мнению законодателя, место настоящих правителей и глав государств заняли «политики-шоумены» — номинальные руководители, фактически назначенные крупным бизнесом, непубличными организациями и закрытыми экспертными группами.

«Власть в странах Западного блока все чаще перетекает от публичных политиков к непубличным структурам – крупному бизнесу и закрытым экспертным корпорациям. Для Запада нашествие политиков "новой волны", не имеющих достаточного опыта и являющихся, по сути дела, лишь шоуменами, представляет собой серьезную проблему», — подчеркнула Панина.

Кризис, о котором говорит Берлускони, объясняется просто, уверена Панина: чем сильнее влияние закрытых организаций и крупного бизнеса на большую политику, тем более номинальной становится сама демократия, и тем более символическими становятся фигуры правителей. Сам основатель партии "Вперед, Италия" в интервью изданию La Stampa заметил, что президент России Владимир Путин — последний действующий политик из когорты тех, кого можно было назвать настоящими лидерами.

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россия госдума берлускони запад кризис демократия лидерство елена панина
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