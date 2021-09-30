Банк России представил официальные курсы валют на 1 октября

Москва, 30 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Центрального банка РФ данные.

Курс нацвалюты США опустился на 9,66 копейки и составил 72,66 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 57,05 копейки и закрепилась на уровне 84,31 копейки.

На старте торгов Московской биржи рубль также демонстрировал рост к американской валюте. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар сократился на восемь копеек и достиг 72,76 рубля. Биржевой курс евро при этом вырос на 7,75 копейки, до 84,577 рубля.

Стоимость национальной валюты США может опуститься ближе к 70 рублям до конца 2021 года. Такой прогноз ранее озвучил старший экономист СКБ-банка Сергей Коныгин.