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Европейский суд отменил торговые соглашения между ЕС и Марокко
Весь мир
Европейский суд отменил торговые соглашения между ЕС и Марокко
pixabay.com  / 

Рабат, 30 сентября. Европейский суд аннулировал два торговых соглашения, заключенных между ЕС и Марокко.

Договоры касаются сферы сельского хозяйства и рыболовства. Они позволяли североафриканскому королевству экспортировать товары из южных регионов.

Иск подал фронт ПОЛИСАРИО. Суд обосновал свое решение тем, что оба договора подписаны «без согласия народа Западной Сахары как заинтересованной стороны». Представитель фронта в ЕС Уби Башир приветствовал известие. По его словам, произошедшее является «великой победой сахарского народа».

Решение суда поддержал союзник ПОЛИСАРИО — Алжир. Глава МИД АНДР Рамтан Ламамра назвал его «историческим достижением».

«Это откроет путь к новому этапу в борьбе сахарского народа за осуществление своего неотъемлемого и не подлежащего обсуждению права на самоопределение»,  — сказал министр.

После оглашения решения суда Рабат и Брюссель выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили намерение сохранить торговое и стратегическое партнерство.

«Мы по-прежнему полностью готовы продолжать сотрудничество в атмосфере спокойствия и соблюдения обязательств», — сообщили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита.

Соглашения останутся в силе на протяжении двух месяцев. За этот период обе стороны могут обжаловать судебное решение.

Марокко контролирует 80% территории Западной Сахары. Фронт ПОЛИСАРИО десятилетиями ведет борьбу за независимость региона от Рабата.

Конфликт привел к напряженности в отношениях между североафриканским королевством и Алжиром. В конце августа Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических контактов между странами. Спустя месяц руководство республики закрыло воздушное пространство для марокканской военной и гражданской авиации.

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