Европейский суд отменил торговые соглашения между ЕС и Марокко

Рабат, 30 сентября. Европейский суд аннулировал два торговых соглашения, заключенных между ЕС и Марокко.

Договоры касаются сферы сельского хозяйства и рыболовства. Они позволяли североафриканскому королевству экспортировать товары из южных регионов.

Иск подал фронт ПОЛИСАРИО. Суд обосновал свое решение тем, что оба договора подписаны «без согласия народа Западной Сахары как заинтересованной стороны». Представитель фронта в ЕС Уби Башир приветствовал известие. По его словам, произошедшее является «великой победой сахарского народа».

From the #saharawi refugee camps, A message of gratitude to the #European_Court . Desde los campamentos de refugiados saharaui, mensaje de agradecimiento al #Tribunal_europeo . pic.twitter.com/0qkSilwRoo