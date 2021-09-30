Европейский суд отменил торговые соглашения между ЕС и Марокко

Рабат, 30 сентября. Европейский суд аннулировал два торговых соглашения, заключенных между ЕС и Марокко.

Договоры касаются сферы сельского хозяйства и рыболовства. Они позволяли североафриканскому королевству экспортировать товары из южных регионов.

Иск подал фронт ПОЛИСАРИО. Суд обосновал свое решение тем, что оба договора подписаны «без согласия народа Западной Сахары как заинтересованной стороны». Представитель фронта в ЕС Уби Башир приветствовал известие. По его словам, произошедшее является «великой победой сахарского народа».

From the #saharawi refugee camps, A message of gratitude to the #European_Court . Desde los campamentos de refugiados saharaui, mensaje de agradecimiento al #Tribunal_europeo . pic.twitter.com/0qkSilwRoo — Amb. Oubi Bachir (@oubibachir) September 29, 2021

Решение суда поддержал союзник ПОЛИСАРИО — Алжир. Глава МИД АНДР Рамтан Ламамра назвал его «историческим достижением».

«Это откроет путь к новому этапу в борьбе сахарского народа за осуществление своего неотъемлемого и не подлежащего обсуждению права на самоопределение», — сказал министр.

После оглашения решения суда Рабат и Брюссель выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили намерение сохранить торговое и стратегическое партнерство.

«Мы по-прежнему полностью готовы продолжать сотрудничество в атмосфере спокойствия и соблюдения обязательств», — сообщили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита.

تصريح مشترك للسيد ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل.

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Соглашения останутся в силе на протяжении двух месяцев. За этот период обе стороны могут обжаловать судебное решение.

Марокко контролирует 80% территории Западной Сахары. Фронт ПОЛИСАРИО десятилетиями ведет борьбу за независимость региона от Рабата.

Конфликт привел к напряженности в отношениях между североафриканским королевством и Алжиром. В конце августа Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических контактов между странами. Спустя месяц руководство республики закрыло воздушное пространство для марокканской военной и гражданской авиации.