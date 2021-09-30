Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен

Москва, 30 сентября. Новый урожай способствовал сезонному снижению цен на продукты, однако в годовой динамике их стоимость увеличилась.

Больше всего на прилавках в августе подешевели овощи, цены на которые несколько месяцев рекордно росли. Так, в сравнении с началом лета стоимость свеклы упала на 41%, а картофеля — на 27%, цена огурцов и помидоров снизилась на 43-49%. Капусту же можно было купить за те же 37,5 рубля за килограмм, сообщает «ФедералПресс»,

Относительно прошлого года стоимость указанных товаров значительно увеличилась. Самым заметным стало подорожание капусты, которая в 2020 году стоила 23,5 рубля, — прирост почти на 60%. Чуть менее 30% прибавила цена моркови — 46,4 рубля против 59,9 рубля. Для свеклы и лука показатель составил 20% — 34,8 рубля против 40,9 рубля и 30,2 рубля против 36,6 рубля соответственно.

Аналитики Минэкономразвития РФ ранее подготовили обзор, где зафиксировали пиковое значение инфляции за неделю с 21 по 27 сентября.