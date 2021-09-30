Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 14:46
14:44
Общество
Отключение «во благо»: жителей многострадального дома в Перми оставили без газа
14:44
Политика
Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
14:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения воздушного шара в Сочи
14:42
Новороссия
Ополченец ЛНР рассказал о страхах ВСУ и «Объединенных усилиях — 2021» США, Британии и Украины
14:41
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 1 октября
14:40
Весь мир
Талибы пригрозили США последствиями за полеты беспилотников над Афганистаном
14:36
Происшествия
Следователи заявили об отсутствии подозреваемых по делу об убийстве студенток в Гае
14:28
Экономика
Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
14:26
Шоу-бизнес
Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
14:24
Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
Все новости

Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:28
Экономика
Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 сентября. Новый урожай способствовал сезонному снижению цен на продукты, однако в годовой динамике их стоимость увеличилась.

Больше всего на прилавках в августе подешевели овощи, цены на которые несколько месяцев рекордно росли. Так, в сравнении с началом лета стоимость свеклы упала на 41%, а картофеля — на 27%, цена огурцов и помидоров снизилась на 43-49%. Капусту же можно было купить за те же 37,5 рубля за килограмм, сообщает «ФедералПресс»,

Относительно прошлого года стоимость указанных товаров значительно увеличилась. Самым заметным стало подорожание капусты, которая в 2020 году стоила 23,5 рубля, — прирост почти на 60%. Чуть менее 30% прибавила цена моркови — 46,4 рубля против 59,9 рубля. Для свеклы и лука показатель составил 20% — 34,8 рубля против 40,9 рубля и 30,2 рубля против 36,6 рубля соответственно.

Аналитики Минэкономразвития РФ ранее подготовили обзор, где зафиксировали пиковое значение инфляции за неделю с 21 по 27 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
овощи продукты рост цен цены на продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru