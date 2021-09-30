Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем

Москва, 30 сентября. Дочь актрисы Ларисы Удовиченко Мария предположительно рассталась со своим итальянским супругом, контрабасистом Франческо Криусколи.

Отцом единственной дочери артистки является бизнесмен Геннадий Болгарин. Удовиченко-младшая пыталась пойти по стопам матери и даже поступила в театральный вуз, но затем бросила его. Впоследствии девушка перебралась в Италию, сменила фамилию и стала называть себя Мария Милуша.

Дочь актрисы познакомилась с будущим супругом на джазовом концерте. Поскольку Криусколи давно жил в Риме, Милуша переехала к нему, а в 2016 году возлюбленный сделал ей предложение.

Однако коллеги Удовиченко говорят, что ее единственная дочь переживает проблемы в браке. Предполагается, что девушка и вовсе разошлась с мужем-итальянцем.

«Не получилось с детьми. А какая семья без них?!» — приводит слова коллег актрисы «Экспресс газета».

Еще одной возможной причиной возникших в паре сложностей называют пристрастие Криусколи к запрещенным веществам. Вероятно, правильное воспитание, полученное от матери, не позволило Милуше оставаться с таким мужем.

Коллеги Удовиченко не сомневаются, что ее дочь скоро снова найдет вторую половинку. При этом они отмечают, что мужчинам сложно с такими яркими и сильными женщинами, как Милуша и ее мать, пишут «Дни.ру».

Лариса Удовиченко ранее объясняла, почему у нее по-прежнему нет внуков. По мнению звезды советского и российского кино, рожать в пандемию очень рискованно.