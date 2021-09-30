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Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
Шоу-бизнес
Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
Кадр из сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска»

Москва, 30 сентября. Дочь актрисы Ларисы Удовиченко Мария предположительно рассталась со своим итальянским супругом, контрабасистом Франческо Криусколи.

Отцом единственной дочери артистки является бизнесмен Геннадий Болгарин. Удовиченко-младшая пыталась пойти по стопам матери и даже поступила в театральный вуз, но затем бросила его. Впоследствии девушка перебралась в Италию, сменила фамилию и стала называть себя Мария Милуша.

Дочь актрисы познакомилась с будущим супругом на джазовом концерте. Поскольку Криусколи давно жил в Риме, Милуша переехала к нему, а в 2016 году возлюбленный сделал ей предложение.

Однако коллеги Удовиченко говорят, что ее единственная дочь переживает проблемы в браке. Предполагается, что девушка и вовсе разошлась с мужем-итальянцем.

«Не получилось с детьми. А какая семья без них?!» — приводит слова коллег актрисы «Экспресс газета».

Еще одной возможной причиной возникших в паре сложностей называют пристрастие Криусколи к запрещенным веществам. Вероятно, правильное воспитание, полученное от матери, не позволило Милуше оставаться с таким мужем.

Коллеги Удовиченко не сомневаются, что ее дочь скоро снова найдет вторую половинку. При этом они отмечают, что мужчинам сложно с такими яркими и сильными женщинами, как Милуша и ее мать, пишут «Дни.ру».

Лариса Удовиченко ранее объясняла, почему у нее по-прежнему нет внуков. По мнению звезды советского и российского кино, рожать в пандемию очень рискованно.

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актриса знаменитости удовиченко
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