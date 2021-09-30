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Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
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Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:26
Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Анкара, 30 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической сфере.

По его словам, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи обсуждалась возможность взаимодействия для запуска ракет. Он подчеркнул, что в ближайшее время представители РФ и Турции обговорят конкретные шаги в этой сфере.

«Есть идеи о сотрудничестве в космической сфере в намного более продвинутом масштабе. Российская сторона сделала предложение о том, чтобы мы вместе работали над созданием платформ по запуску ракет, при этом одна будет на земле, другая — в море», — пояснил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.

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Все новости / Технологии / Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
путин россия турция эрдоган космос
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