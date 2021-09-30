Новый департамент «мягкой силы» может появиться в МИД России

Москва, 30 сентября. Российские дипломаты рассматривают вопрос о создании нового департамента «мягкой силы» в МИД РФ.

Планируется, что департамент может заняться вопросами международных связей в сфере культуры, искусства, образования и спорта, пишет «Лента.ру».

«Будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам», — уточняется в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство наделено соответствующими полномочиями, однако отдельного департамента так называемой «мягкой силы» в министерстве нет. Подобные задачи прежде распределялись по разным структурам в МИД РФ.

Ранее МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT. Дипломаты назвали блокировку актом информационной агрессии.