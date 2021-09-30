Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 14:46
14:44
Общество
Отключение «во благо»: жителей многострадального дома в Перми оставили без газа
14:44
Политика
Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
14:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения воздушного шара в Сочи
14:42
Новороссия
Ополченец ЛНР рассказал о страхах ВСУ и «Объединенных усилиях — 2021» США, Британии и Украины
14:41
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 1 октября
14:40
Весь мир
Талибы пригрозили США последствиями за полеты беспилотников над Афганистаном
14:36
Происшествия
Следователи заявили об отсутствии подозреваемых по делу об убийстве студенток в Гае
14:28
Экономика
Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
14:26
Шоу-бизнес
Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
14:24
Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
Все новости

Новый департамент «мягкой силы» может появиться в МИД России

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:34
Политика
Новый департамент «мягкой силы» может появиться в МИД России
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 30 сентября. Российские дипломаты рассматривают вопрос о создании нового департамента «мягкой силы» в МИД РФ.

Планируется, что департамент может заняться вопросами международных связей в сфере культуры, искусства, образования и спорта, пишет «Лента.ру».

«Будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам», — уточняется в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство наделено соответствующими полномочиями, однако отдельного департамента так называемой «мягкой силы» в министерстве нет. Подобные задачи прежде распределялись по разным структурам в МИД РФ.

Ранее МИД России пригрозил YouTube ответными мерами на удаление немецких каналов RT. Дипломаты назвали блокировку актом информационной агрессии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Новый департамент «мягкой силы» может появиться в МИД России
россия мид департамент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru