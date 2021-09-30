Японцы будут бороться с медведями с помощью рок-музыки

Токио, 30 сентября. Рок призван защитить жителей северной Японии от медвежьих атак. В сельской местности на севере Японии водится много медведей. Ежегодно люди гибнут от нападений диких животных, рассказывает издание «Вести Подмосковья». Теперь японцам будет проще понять, как действовать при встрече с медведем. Для жителей правительство префектуры Ивате решило заказать написание рок-композиции.

В ней будет говориться об опасности медведей и о том, как правильно действовать, если они появляются. Трек будут крутить в общественных местах. Его можно будет услышать, например, в торговых центрах. Композиция должна стать вирусной, чтобы люди буквально наизусть затвердили, как себя вести в необычной и опасной ситуации, которая может случиться при встрече с хищником.

Людей призывают опасаться всех медведей, независимо от их возраста. Им напоминают, что на защиту милого и трогательного медвежонка обязательно бросится его разъяренная и вдвойне опасная мать-медведица. Японцы в песне услышат, что нельзя отворачиваться от медведя, бежать или притворяться мертвым. Нужно, не отводя взгляда от зверя, медленно отступать назад.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте во время циркового представления в Китае. Там тигр вырвался из клетки и напал на зрителей.