Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 16:14
16:12
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
16:10
Армия
Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29
16:04
Весь мир
Полицейские в Калифорнии расстреляли женщину из-за бытового конфликта
16:00
Происшествия
СК в Ленобласти проводит проверку по факту гибели мужчины после разрыва снаряда времен ВОВ
15:59
Экономика
Риелторы назвали московские районы с самым доступным жильем бизнес-класса
15:54
Общество
МВД Дагестана призвало ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
15:50
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Тюмени
15:50
Общество
Звезда «Мистера Бина» Роуэн Аткинсон сыграет в фильме «Вилли Вонка»
15:50
Общество
Международный авиационно-космический фестиваль стартовал в Китае
15:49
Политика
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед Путиным
Все новости

Японцы будут бороться с медведями с помощью рок-музыки
Общество
Японцы будут бороться с медведями с помощью рок-музыки
pixabay.com  /  Bergadder

Токио, 30 сентября. Рок призван защитить жителей северной Японии от медвежьих атак. В сельской местности на севере Японии водится много медведей. Ежегодно люди гибнут от нападений диких животных, рассказывает издание «Вести Подмосковья». Теперь японцам будет проще понять, как действовать при встрече с медведем. Для жителей правительство префектуры Ивате решило заказать написание рок-композиции.

В ней будет говориться об опасности медведей и о том, как правильно действовать, если они появляются. Трек будут крутить в общественных местах. Его можно будет услышать, например, в торговых центрах. Композиция должна стать вирусной, чтобы люди буквально наизусть затвердили, как себя вести в необычной и опасной ситуации, которая может случиться при встрече с хищником.

Людей призывают опасаться всех медведей, независимо от их возраста. Им напоминают, что на защиту милого и трогательного медвежонка обязательно бросится его разъяренная и вдвойне опасная мать-медведица. Японцы в песне услышат, что нельзя отворачиваться от медведя, бежать или притворяться мертвым. Нужно, не отводя взгляда от зверя, медленно отступать назад.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте во время циркового представления в Китае. Там тигр вырвался из клетки и напал на зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Японцы будут бороться с медведями с помощью рок-музыки
япония медведь рок опасность композиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru