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Mail.ru Group вложила более 6 млрд рублей в разработку игр
Экономика
Mail.ru Group вложила более 6 млрд рублей в разработку игр
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Принадлежащий Mail.ru Group фонд My.Games Venture Capital (MGVC) инвестирует в сферу видеоигр уже более четырех лет и за это время вложил более 6 млрд рублей.

Всего было отсмотрено более тысячи проектов российских и зарубежных игровых студий. Самое большое финансирование — 2 млрд — получила компания Deus Craft из Новосибирска, разработавшая игру Grand Hotel Mania. Данный проект занял второе место по размеру выручки на iOS и Android в категории Time management, цитирует РБК директора Mail.ru Group Владимира Никольского.

Создание игр является высокодоходным бизнесом, однако не все проекты демонстрируют рентабельность. Только семь из 45 студий сумели добиться запланированных результатов на деньги My.Games.

Mail.ru Group ранее приобрела сервис по продаже автомобилей Am.ru‍ — сумма сделки достигла 10 млн долларов.

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mail.ru group компьютерные игры инвестиции видеоигры My.Games
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