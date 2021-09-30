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Американцы винят власти в отсутствии поддержки после урагана «Ида»
Весь мир
Американцы винят власти в отсутствии поддержки после урагана «Ида»
Global Look Press  /  mpi34 / www.imago-images.de

Батон-Руж, 30 сентября. Спустя месяц после того, как на штат Луизиана обрушился ураган «Ида», жители многих пострадавших населенных пунктов сообщают о крайне медленных темпах восстановления.

Жители пострадавших районов сообщают о том, что, несмотря на официальные заявления, большая часть населенных пунктов до сих пор остается без электроснабжения и чистой воды.

«Мама, когда мы поедем домой?»

День 26.

Нет проточной воды.
Нет электричества.

Перемещенные дети.
Перемещенные семьи.

Многие живут во временном жилье.

Такова реальность тысяч жителей Байу в Луизиане.

Им нужно временное жилье.
Они. Не. В. Порядке.

Восстановление идет крайне медленными темпами. Люди вынуждены ночевать в машинах, гостиницах или у родственников, чьи дома уцелели после урагана.

Полки магазинов остаются пустыми. Наблюдается нехватка продуктов питания и многих товаров первой необходимости. Такая же ситуация складывается с лекарственными препаратами.

Уоррен Майерс, чья 5-летняя дочь Амея нуждается в лекарствах для борьбы с судорогами, специальной смеси для кормления и подгузниках, рассказывает, что после урагана все это стало очень сложно купить.

Бюрократия и бездеятельность

Сотрудники страховых компаний до сих пор проводят оценку ущерба, после чего их отчеты отправляются в Вашингтон, который выделяет средства на восстановление. Лишь после этого местные власти могут приступить к работам. Бюрократические проволочки сильно замедляют весь процесс. Пока что на восстановление региона было выделено немногим более 638 миллионов долларов, чего катастрофически недостаточно для возмещения ущерба.

Начальник пожарного управления города Лафит обратился за помощью к Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) с просьбой предоставить помощь нуждающимся районам.

В комментариях пользователи Twitter выразили свои сомнения в помощи от федерального центра.

«FEMA есть и всегда была посмешищем. Они провалили все после «Катрины», они делают то же самое сейчас», — пишет Lewty_Lootz.

Благотворителей не хватает

Помимо отсутствия необходимой помощи от правительства, сократилась также поддержка со стороны благотворительных фондов.

«Пожертвований не хватает», — говорит Майкл Уильямсон, глава организации United Way, которая охватывает семь приходов, пострадавших от урагана «Ида».

Он сообщил, что складское помещение в штаб-квартире United Way в Новом Орлеане, обычно заполненное пожертвованной едой, водой, брезентом и чистящими средствами для жителей пострадавших от шторма общин, практически пусто. Пожертвования поступали медленно по сравнению с предыдущими ураганами, даже меньшими, чем «Ида», и их недостаточно для удовлетворения спроса, жалуется Уильямсон.

Многие люди вынуждены бросить все, что у них было и перебираться в соседние штаты. Тем же, кто решил остаться, по словам Майкла Уильямсона, понадобятся годы на восстановление.

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