Спецпредставитель ЕС Лайчак: Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

Брюссель, 30 сентября. Белград и Приштина достигли соглашения по деэскалации в Северном Косово. Об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

По его словам, подразделения спецназа косовской полиции покинут занятые ими ранее позиции. В свою очередь сербские жители Косово разберут баррикады.

«После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации», — написал Лайчак в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 20 сентября компактно проживающие на севере Косово сербы провели мирную протестную акцию у КПП «Ярине», расположенном на административной границе между Сербией и автономией. Поводом для протестов стал запрет на въезд в Косово транспорта с сербскими номерами. При этом 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово.