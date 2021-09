Сцену после титров «Венома-2» слили в Сеть

Лос-Анджелес, 30 сентября. Сцена из нового фильма о персонаже комиксов Marvel «Веном-2» появилась в Сети. Поклонники первой ленты получили возможность увидеть отрывок, показанный после титров.

Небольшой эпизод сиквела опубликовал один из пользователей Twitter. Плохое качество видео говорит о том, что оно было снято во время просмотра с экрана кинотеатра.

На кадрах Веном видит по телевизору изображение Человека-паука в исполнении актера Тома Холланда. Инопланетный симбиот облизывает экран и произносит короткую фразу.

The scene after the credits on VENOM 2!!!

#Venom #Venom2 pic.twitter.com/Fk4MFAGZYj