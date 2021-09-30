Сцену после титров «Венома-2» слили в Сеть

Лос-Анджелес, 30 сентября. Сцена из нового фильма о персонаже комиксов Marvel «Веном-2» появилась в Сети. Поклонники первой ленты получили возможность увидеть отрывок, показанный после титров.

Небольшой эпизод сиквела опубликовал один из пользователей Twitter. Плохое качество видео говорит о том, что оно было снято во время просмотра с экрана кинотеатра.

На кадрах Веном видит по телевизору изображение Человека-паука в исполнении актера Тома Холланда. Инопланетный симбиот облизывает экран и произносит короткую фразу.

«Нехороший парень», — говорит Веном в сцене после титров.

Судя по звукам на фоне, отрывок привел зрителей в восторг. Скорее всего, они порадовались, что Веном и Человек-паук живут в одной киновселенной.

Премьера «Венома-2» состоялась в России и в мире 30 сентября. Главную роль в продолжении, как и в первой части, сыграл Том Харди. Кроме того, в блокбастере снялся Вуди Харрельсон, воплотивший на экране Карнажа.