Крупнейшие экономические державы Европы расплачиваются и за энергетические пакеты, ограничивающие работу российских газопроводов, и за нанесенные информационные атаки, придававшие токсичность всему российскому. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Энергетический кризис

Европейский союз столкнется с серьезным энергетическим кризисом грядущей зимой. Об этом заявил член Европейского парламента Михай Тудосе.

По его мнению, причиной этого может стать потенциальная нехватка природного газа, а также рекордный рост цен на энергоресурсы. Объем запасов сырья в хранилищах ЕС на данный момент на 21% ниже нормального уровня для этого времени года.

ФБА «Экономика сегодня» /

В 2021 году цены на газ в Европе повышались несколько раз. Это привело к заметному подорожанию электроэнергии для бытовых и промышленных клиентов по всему ЕС. На этом фоне парламентарий констатировал, что ряд европейских потребителей не в состоянии оплачивать свои счета за отопление и электричество. Энергетическая нищета растет высокими темпами.

Антироссийская бюрократия

Как отметил Андрей Лобода, рукотворный энергетический кризис в Евросоюзе умело и ювелирно создала русофобская бюрократия Брюсселя. Созвучное с Вашингтоном желание «задушить» Россию санкциями и трудностями в экономическом развитии обернулось для ЕС непредсказуемым ответом. Теперь крупнейшие экономические державы Европы расплачиваются и за энергетические пакеты, ограничивающие работу российских газопроводов, и за нанесенные информационные атаки, придававшие токсичность всему российскому.

«Осень должна стать переломным сезоном, закрепляющим выход ЕС из рецессии. Но похвастаться пока особо и нечем. Ограниченные возможности Брюсселя в проведении независимой политики многократно ставили под удар репутацию союза. Макроэкономика союза не впечатляет инвесторов. Потребительский спрос восстановился, однако уже в ноябре он может пойти на спад. Рост инфляции достиг рекордной за десятилетие отметки — 3%. Высокие цены на газ и электроэнергию будут эффектно ухудшать экономическое самочувствие граждан. Странам ЕС суждено включиться в энергетическую гонку на выживание. Это чревато бескрайней властью «быков» на рынке с осени до середины весны следующего года», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что помощи ни от США, ни от стран Персидского залива им ждать не стоит. Экспорт энергоресурсов в первую очередь направлен на страны Юго-Восточной Азии, где цены на 10% выше западноевропейских. Вряд ли новые власти Германии совершат экономическое самоубийство, затягивая сертификацию и ввод в строй «Северного потока — 2».

«Европейские потребители [газа] к весне станут значительно беднее, но проявлять сострадание к ним сегодня неуместно. Никто из них не переживал за россиян и российские сырьевые компании, когда под дудку американских санкций западно-европейские ИТ-компании без предупреждения отключали их от умных систем обслуживания и поддержки. Европа сегодня заслужила то, чего достойна, — склоки за энергоресурсы и недополученную прибыль», — высказал свою точку зрения Андрей Лобода.

Экономист допустил, что цена одной тысячи кубометров газа достигнет 1500 долларов уже в октябре. Самое худшее для ЕС — еще впереди, убежден эксперт.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.