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«Коммерсантъ» сообщил о грядущем повышении стоимости минтая в РФ
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о грядущем повышении стоимости минтая в РФ
wikipedia.org  /  Allen Shimada, NOAA NMFS OST

Москва, 30 сентября. Поставщики рыбы уведомили торговые сети о повышении цен на минтай на 10%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя федеральной сети.

Так, причиной удорожания продукта стало двукратное повышение стоимости перевозки рефрижераторными вагонами. Рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе. По этой причине Росрыболовство обратилось в ФАС с просьбой проверить обоснованность действий операторов, сообщает издание.

В начале этого года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 рублей за килограмм, в контейнерах — 10 рублей, а в августе — уже 16 и 20 рублей соответственно. Цена транспортировки авторефрижераторами увеличилась с 15,5 до 22 рублей. Годом ранее показатель на пике достигал 15-16 рублей за килограмм.

Рестораторы ранее сообщили о нехватке осьминогов в России. Дефицит продукта отразился на ценах — с начала лета они выросли в два раза, до 1,5 тысячи рублей.

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