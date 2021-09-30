Талибы пригрозили США последствиями за полеты беспилотников над Афганистаном

Представители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) обвинили США в нарушении соглашения о выводе войск иностранных войск из Афганистана. По их мнению, продолжающиеся полеты американских беспилотников над страной противоречат существующим договоренностям и могут привести к неблагоприятным последствиям.

Талибы говорят о том, что пересечение воздушных границ «Исламского Эмирата Афганистан» (как члены радикального движения называют Афганистан) американскими разведывательными БПЛА не соответствует принятым в мире нормам.

«Чтобы предотвратить негативные последствия, мы призываем все страны, особенно США, относиться к нашему государству в свете международных прав, законов и обязательств», — отмечается в сообщении «Талибана».

Taliban: ‘Consequences’ if US drones enter Afghan airspace https://t.co/4ctqdtvbNn — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2021

Подход Вашингтона

С тех пор как вооруженные силы Соединенных Штатов полностью покинули территорию южноазиатского государства, Вашингтон проводит в его отношении довольно осторожную политику. Новое правительство во главе с радикальным движением американская администрация не признает, однако и давления на талибов никакого не оказывается.

Впрочем, официальные лица США проявляют обеспокоенность из-за происходящего на территории Афганистана. Особенную тревогу в данном случае вызывает возможное усиление террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан».

Milley Warns ‘Real Possibility’ of Al-Qaeda, ISIS Resurgence in Afghanistan by Spring | https://t.co/aNjdKbibGj pic.twitter.com/u0WVP26EzR — National Review News Wire (@NRWire) September 29, 2021

Новое афганское руководство говорит, что не позволит их стране стать базой для каких бы то ни было экстремистских объединений, угрожающих другим государствам. Группировка «Вилаят Хорасан», взявшая на себя ответственность за недавний теракт в аэропорту Кабула и серию атак в Джелалабаде, расценивается в качестве угрозы и американцами, и талибами.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, пока радикальное движение не демонстрирует прорывных успехов в борьбе с террористами на своей территории. В то же время глава США Джо Байден официально заявил о «загоризонтных возможностях» Пентагона, который намерен продолжать вести борьбу с боевиками в Афганистане без необходимости размещения в стране наземных войск.

Тем более, что по имеющимся сведениям террористы регулярно проводят вылазки, атакуя позиции талибов. Накануне в ходе столкновений в провинции Кандагар были убиты 17 боевиков движения «Талибан» и 4 радикальных экстремиста из «Вилаят Хорасан». Также стычки были в провинции Заболь, однако данных о погибших не поступало.

Старые методы под вопросом

В прошлом США оправдывали свои агрессивные действия в других государствах, инициированные без согласования с местным руководством, якобы нормами международного права. В Вашингтоне ссылались на пункты законов, дающие им возможность наносить удары по территории других государств без получения на разрешения, при условии, что местное правительство «не может или не хочет» самостоятельно устранить угрозу на своей земле. Впрочем, большинство такого рода нормативов американские власти разрабатывают и принимают по собственной инициативе.

При этом есть предположение, что «удары из-за горизонта», не подкрепленные сбором разведданных непосредственно на территории государства, могут привести к увеличению ошибок и жертв среди гражданского населения. Одно из очевидных доказательств этой позиции — ракетный удар беспилотников ВВС США в Кабуле, совершенный после теракта в аэропорту в августе.

U.S. CENTCOM Commander: ‘I Am Fully Responsible’ for Drone Strike That Killed Civilians | MRCTV https://t.co/vztKkWCaSe — Filtered News (@filterednews) September 18, 2021

Тогда из-за непроверенных сведений американцы убили 10 мирных афганцев, семеро из которых оказались детьми. Соединенные Штаты были вынуждены официально признать свою ошибку.

«Талибан» вряд ли предложит американской администрации какое-либо сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом. Особенно это касается «Аль-Каиды», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года в США и имеющей давние дружественные связи с афганским радикальным движением.

На этом фоне обвинения в несоблюдении существующих договоров становятся взаимными.

«Хотя "Талибан" не нападал на американские войска, что было одним из пунктов сделки, он не смог полностью выполнить условия Дохийских соглашений. И, возможно, самое важное для национальной безопасности США — талибы никогда не отрекались от "Аль-Каиды" и не порывали с ней связи», — заявил на выступлении в Конгрессе председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

euronews: General Milley also speculated on the consequences of the withdrawal from Afghanistan, saying that "a reconstituted Al-Qaeda or ISIS with aspirations to attack the United States is a very real possibility." https://t.co/pT7i377ChJ — Radio Télé 6 Univers (@tele6cayes) September 30, 2021

Это является дополнительной преградой на пути к стабилизации обстановки в регионе. Американская администрация вряд ли смирится с тем, что ее возможности в Афганистане ограничиваются, в то время как «Талибан» не позволит им придерживаться прежней политики. В конце концов, благодаря технике, оставленной уходящими из страны военнослужащими США, талибы стали самой хорошо вооруженной радикальной силой в мире. И односторонние шаги Вашингтона могут повлечь за собой новую конфронтацию.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.