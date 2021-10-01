Вассерман объяснил, почему в Китае криптовалюты запрещают, а в Швейцарии — продвигают

Разные роли в мире китайского и швейцарского бизнеса приводят к тому, что и отношение к криптовалюте в этих странах отличается. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии утвердило первый фонд, который инвестирует в криптовалюты. А неделей ранее власти Китая объявили о запрете на территории своей страны операций с цифровыми валютами.

«На мой взгляд, Швейцария и Китай находятся в принципиально разных положениях. Сейчас Швейцария — главный мировой центр работы с валютами других стран. Она никоим образом не претендует на то, чтобы ее собственная валюта была значимым эмиссионным активом. Она зарабатывает не на выпуске своей валюты, а на работе с другими. Ей все равно, с какой валютой работать. Чем больше их попадает в орбиту деятельности ее банков, тем ей выгоднее», — сообщил публицист.

Вассерман отметил, что отследить логику действий Пекина поможет пример США.

«Положение Китая — принципиально иное. Он уже довольно давно намеревается стать еще и самостоятельным эмиссионным центром. Так же, как сейчас Соединенные Государства Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) получают значительный доход просто от того факта, что их валюта используется в международном обороте», — пояснил собеседник ФАН.

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Он добавил, что разные роли в мире китайского и швейцарского бизнеса приводят к тому, что и отношение к криптовалюте в этих странах отличается.

«Китаю выгодно продвигать свой юань в качестве расчетной валюты. Швейцарии же не требуется контролировать всю мировую торговлю. Ей проще добиться, чтобы банки получили возможность работать с криптовалютами», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН назвал истинные причины борьбы с криптовалютой в Китае. По его словам, одной из главных причин стала идея Народного банка Китая о создании криптоюаня.