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Песков заявил о недостаточном уровне вакцинации в России

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:44
Общество
Песков заявил о недостаточном уровне вакцинации в России
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Москва, 30 сентября. Уровень вакцинации россиян от коронавируса по-прежнему остается недостаточным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, благодаря организованной работе в рамках прививочной кампании были созданы все нужные условия. Население России обеспечили необходимыми объемами вакцины, а также развернули всю инфраструктуру, добавил Песков.

«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля оценивает эту ситуацию как плохую. По его словам, нужно более активно разъяснять гражданам, что вакцинация — единственный способ спасти жизнь в эпоху пандемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высоко оценила эффективность российских вакцин от коронавируса. По ее словам, привитые защищены от тяжелого течения болезни и летального исхода.

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