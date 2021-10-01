Психолог Наумова предупредила о последствиях запрета ребенку пользоваться смартфоном

В ходе нового исследования «Лаборатории Касперского» стало известно, что каждый четвертый ребенок проводит в гаджетах все свободное время. Самым востребованным гаджетом у подростков остается смартфон. Без него не могут обойтись 80% опрошенных школьников.

В каком классе нужно покупать ребенку смартфон? Сколько часов в день за смартфоном — норма? Как без ссор с ребенком ограничить его время в телефоне? На эти и другие вопросы в беседе с ФАН ответила детский, семейный психолог Наталья Наумова.

«Семья может купить ребенку смартфон и в первом классе. Все зависит от его потребностей. Но важно перед этим договориться о правилах его использования. В начальной школе рекомендуется использовать смартфон не более 1,5 часа в день, в более старшем возрасте — два-три часа», — рассказала собеседница ФАН.

Наталья Наумова объяснила, что детям очень сложно ограничиваться таким количеством времени за смартфоном, поэтому важно насытить ребенка интересными событиями: кружками, секциями, общением с друзьями.

«Пока телефона нет, необходимо поговорить с ребенком доверительно и объяснить, что смартфон покупается не для того, чтобы проводить в нем большую часть своего времени, иначе теряется часть реальной жизни. Если телефон уже есть, то объясняем, что ситуация вышла из-под контроля, и обсуждаем с ним времяпровождение в телефоне, чтобы не было пробелов в обучении», — добавила Наумова.

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Психолог посоветовала поговорить с зависимым от смартфона подростком о его целях на жизнь, какие нужны навыки, чтобы добиться желаемого, и о том, как важно не потерять это время. Нужно, чтобы ребенок сам замотивировался и захотел учиться, тогда найдется время и для школы, и для смартфона.

«Большие проблемы связаны с тем, что родители, покупая ребенку телефон, начинают его в нем ограничивать. Требовать, чтобы телефон был отключен или был на виду у родителей и так далее — это все разобщает взрослых с ребенком. Выстраивается стена непонимания, теряется доверие. Ребенок замыкается, и в противном случае он может уйти в плохую компанию. Поэтому мы не отнимаем, а договариваемся и аргументируем свое решение. Наводящими вопросами можно привести ребенка к тому, что он сам поймет, как решить эту проблему», — добавила собеседница ФАН.

Этот путь не такой быстрый, как запреты, отметила Наталья Наумова, но благодаря ему в семье сохраняются теплые и доверительные отношения.

Ранее психолог Анна Неги рассказала, что, если молодежь зависает в социальных сетях и на стриминговых площадках, следует акцентировать внимание не на особенностях их индивидуальности или зависимости, а на проблеме коммуникационных сложностей со сверстниками, одноклассниками или одногруппниками, внутреннего дискомфорта, трудностей в семье.