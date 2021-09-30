Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 14:45
14:44
Общество
Отключение «во благо»: жителей многострадального дома в Перми оставили без газа
14:44
Политика
Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
14:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения воздушного шара в Сочи
14:42
Новороссия
Ополченец ЛНР рассказал о страхах ВСУ и «Объединенных усилиях — 2021» США, Британии и Украины
14:41
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 1 октября
14:40
Весь мир
Талибы пригрозили США последствиями за полеты беспилотников над Афганистаном
14:36
Происшествия
Следователи заявили об отсутствии подозреваемых по делу об убийстве студенток в Гае
14:28
Экономика
Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
14:26
Шоу-бизнес
Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
14:24
Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
Все новости

Песков заявил о возможном пересмотре закона об иноагентах после начала работы Госдумы

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:27
Политика
Песков заявил о возможном пересмотре закона об иноагентах после начала работы Госдумы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Обсуждение изменения закона об иноагентах возможно только после начала работы Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такие документы необходимо пересматривать в деловом ключе и без эмоций, рассказал официальный представитель Кремля журналистам. Это станет возможным лишь после начала работы парламента.

«Дума же еще не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что проект «ОВД-Инфо»1 (организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ) пополнил реестр иноагентов. Соответствующее решение было принято Минюстом России.

1 Организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков заявил о возможном пересмотре закона об иноагентах после начала работы Госдумы
песков госдума закон об иноагентах
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru