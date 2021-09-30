Песков заявил о возможном пересмотре закона об иноагентах после начала работы Госдумы

Москва, 30 сентября. Обсуждение изменения закона об иноагентах возможно только после начала работы Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такие документы необходимо пересматривать в деловом ключе и без эмоций, рассказал официальный представитель Кремля журналистам. Это станет возможным лишь после начала работы парламента.

«Дума же еще не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что проект «ОВД-Инфо»1 (организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ) пополнил реестр иноагентов. Соответствующее решение было принято Минюстом России.

1 Организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ.