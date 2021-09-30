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Кремль: Путин и Эрдоган назвали необходимостью полное вытеснение террористов из Идлиба

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:43
Армия
Кремль: Путин и Эрдоган назвали необходимостью полное вытеснение террористов из Идлиба
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 30 сентября. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость вытеснения террористов из Идлиба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, стороны отметили необходимость выполнения ранее достигнутых договоренностей, согласно которым оставшиеся террористы должны покинуть территорию сирийской провинции.

Песков отметил, что речь идет о террористических элементах, которые могут представлять угрозу для сирийской армии и совершать агрессивные наступательные действия.

Ранее сообщалось, что в октябре в Женеве возобновятся переговоры по разработке конституции для Сирийской Арабской Республики (САР). Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что за последние 18 месяцев объехал весь регион и провел серию переговоров со всеми заинтересованными сторонами.

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