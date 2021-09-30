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Песков прокомментировал венчание потомка Романовых с Ребеккой Беттарини
Общество
Песков прокомментировал венчание потомка Романовых с Ребеккой Беттарини
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Факт венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ежедневно во всех городах России проходит огромное количество свадеб. Кремль не считает факт венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини своим вопросом, отметил Песков.

«Но при этом мы всегда желаем счастья молодоженам», — отметил он во время общения с журналистами.

Потомок великой династии Романовых Георгий Михайлович зимой сделал предложение дочери итальянского дипломата Ребекке Вирджинии Беттарини. В 2019 году она приняла православие. С этого же года она поселилась в Москве.

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