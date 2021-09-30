Песков: президенты России и Турции обсудили строительство АЭС «Аккую»

Москва, 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом создание АЭС «Аккую». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча лидеров двух стран состоялась 29 сентября в Сочи. Она продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

Путин и Эрдоган обсудили крупные проекты, которые стоят на совместной повестке дня. Прежде всего, это графики продолжения стройки и завершения первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

«Говорили о возможном строительстве новых блоков и в целом о том, что нужно делать в плане нашего сотрудничества для зарождающегося сектора мирного атома, атомной энергетики в Турции», — рассказал Песков.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом оказались своевременными и нужными, отметил пресс-секретарь российского президента. Прежде всего, обсуждались двусторонние отношения.