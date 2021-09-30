Песков: Анкаре известна позиция Москвы по поставкам ВСУ турецких ударных беспилотников

Москва, 30 сентября. Руководство России обратило внимание на заключение соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в Москве «заметили» документ, предусматривающий строительство учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания БПЛА Bayraktar турецкого производства, которые в дальнейшем будут использоваться ВСУ. Официальный представитель Кремля заявил об этом в ходе очередного брифинга для СМИ.

«Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что власти Турции осведомлены о принципиальной и аргументированной позиции России по данному вопросу. Ранее Песков прокомментировал возможность участия президента РФ Владимира Путина в первом заседании Государственной думы VIII созыва.